Radonjić: Previše grešaka u prvom poluvremenu

Danas pre 36 minuta | V. N.

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je meč u kojem je njegov tim izgubio od Igokee u Laktašima (75:68) bio odlučen već posle prvog poluvremena. – Bili smo jako mekani, bez energije, bez koncentracije, sa dosta grešaka.

Ekipa Igokee je to znala da iskoristi. Gradila prednost i igru. Nismo u prvom delu uspeli da stignemo do igre koja je trebalo da bude prisutna u ovakvom meču. Bez izvedenog slobodnog bacanja u celom prvom poluvremenu, uz 0/10 za tri. Odreagovali smo u drugom delu, uspevali da priđemo na nekoliko poena zaostatka, ali to nije bilo dovoljno da uđemo u neizvesnu završnicu i slavimo – rekao je Radonjić po završetku utakmice. Trener crveno-belih se osvrnuo na veliki broj