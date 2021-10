Ministar mali najavio kada će biti isplaćeno po 30 evra građanima Srbije: Otkrio kog datuma počinje prijava za još 20 evra

Kurir pre 4 sati

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će 1. novembra 30 evra biti isplaćeno svim punoletnim građanima koji su se za tu pomoć prijavili još u aprilu mesecu.

Isplata se sprovodi u okviru trećeg paketa ekonomske podrške privredi i građanima u cilju ublažavanja posledica pandemije korona virusa.Mali je, gostujući na Hepi televiziji, rekao da građani ne treba da se prijavljuju za tu isplatu jer su se za nju prijavljivali u maju, kada im je, takođe uplaćeno po 30 evra. View this post on Instagram A post shared by Siniša Mali, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) "Takođe, od 15. novembra počinje prijavljivanje za dodatnih 20 evra