Mesi dao jedan od najčudnijih golova u karijeri, i to u derbiju kvalifikacija (VIDEO)

Trebalo je da bude derbi na papiru, s obzirom na to da su odigrali čak 196 mređusobnih mečeva, ali duel Argentine i Urugvaja ličio je na igru mačke i miša posle koje je domaći tim ubedljivo slavio u kvalifikacijama za odlazak na Svetsko prvenstvo – 3:0 (2:0)!

Ovaj susret će definitivno ostati upamćen po jednom od najčudnijih golova koje je Lionel Mesi postigao u karijeri, kada je u 38. minutu pokušao da uposli saigrača sa nekih 30-ak metara, ali je lopta odskakutala u gol Urugvajaca. A pass from Lionel Messi turned into a Goal. 💥⚽ Only mess things 🐐 🇦🇷 Argentina 🇦🇷 3-0 🇺🇾 Uruguay #WCQ2022 pic.twitter.com/Q46lIyPXXN — Sheik Akthar | ᵛᵃˡᶤᵐᵃᶤ (@SheikAkthar77) October 11, 2021 Samo šest minuta kasnije, dakle u 44. minutu,