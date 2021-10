Vučić negira tvrdnje Osmani: Samit korišćen samo za promociju Srbije

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je tvrdnje kosovske predsednice Vjose Osmani da je samit Pokreta nesvrstanih zloupotrebljen za "prljavu i brutalnu kampanju" protiv Prištine i dodao da je taj skup iskorišćen samo za promociju Srbije i Beograda. „Govorili smo o nekim trajnim vrednostima.

O miru i stabilnosti, o teritorijalnom integritetu i suverenitetu, a to su vrednosti na kojima je Pokret nesvrstanih osnovan. I to nema nikakve veze sa njihovim vrednostima. Naš posao je da radimo i da se borimo“, rekao je Vučić na Sajmu naoružanja u Beogradu. Vučić je rekao da Priština misli da se problemi rešavaju tako što se svakodnevno daju agresivne izjave protiv Beograda, ali da je njemu drago što oni tako misle. „Mi nikoga ne varamo i ne obmanjujemo. Ako to