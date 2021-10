RTS pre 7 sati

U Srbiji i danas hladno, oblačno i kišovito. Temperatura će biti ispod proseka za ovo doba godine, kakva će biti i do kraja sedmice.

U zemlji se danas očekuje oblačno i hladno vreme, ponegde s kišom, a na visokim planinama sneg. Na severu i zapadu zemlje očekuje se da će od sredine dana biti suvo. Jutarnja temperatura od šest do devet stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14. Hladno i kišovito vreme do kraja nedelje se nastavlja.