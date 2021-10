Severina preti: Veštak nije došao na sud jer pevačica navodi da će objaviti sve o njegovoj aferi: "Pripremi decu na život bez tate"

Blic pre 36 minuta | A. V. , V.M.

Protiv Severine Kojić i njenog menadžera Tomislava Petrovića služba za organizovani kriminal Hrvatske pokrenula je postupak zbog sumnje da su počinili teško krivično delo seksualne ucene i zastrašivanja veštaka psihijatra u postupku protiv njenog bivšeg verenika Milana Popovića za starateljstvo nad detetom.

Kako prenosi hrvatski "Nacional", u toku je istraga jer se sumnja da veštak nije došao da svedoči pred sudom u Splitu jer ga je pevačice zastrašila. Prema pisanju ovog nedeljnika, tužilaštvo utvrđuje šta je to zapravo dovelo do toga da se na ključnom sudskom ročištu pre izricanja drugostepene sudske presude u svojstvu svedoka on nije ni pojavio, a izradio je psihijatrijsko veštačenje važno za odluku o starateljstvu. Kako stoji u prijavi, Seve je u porukama navela