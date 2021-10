Vlahović i Piksi: Baraž nas ne zanima, idemo na prvo mesto

Nova pre 2 sata | Autor:Agencije

Generalno odlična utakmica, lepršav fudbal, sa puno šansi, ponovo totalna dominacija, mislim da je na kraju pobeda apsolutno zaslužena, izjavio je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi posle pobede sinoć protiv Azerbejdžana sa 3:1. „Važno je da smo uradili ono što smo želeli, za šta smo se spremali.

Čestitam igračima, vreme je da se malo odmore i za mesec dana sledi ono najvažnije, utakmica protiv Portugala za direktan plasman na Mundijal“, rekao je Stojković na konferenciji za medije. Prema njegovim rečima, od početka kvalifikacija znao je da će meč u Portugalu biti odlučujući. „Ne bavim se kalkulacijama, ali bio sam ubeđen da ćemo igrati do kraja, ne mislite valjda da sam mislio da ćemo biti treći ili četvrti u grupi. To što sam pretpostavio, to se i dešava,