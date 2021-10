Srećko Sofronijević ranjen u Zvečanu

Politika pre 3 minuta

Jedan Srbin upucan je u Zvečanu i trenutno se nalazi u teškom stanju, javljaju mediji. „Povreda je naneta vatrenim oružjem.

Povređena mu je lopatica i rebro, spremamo se za operacionu salu kako bi mu izvadili metak. On se nalazi u intenzivnoj nezi i u teškom je stanju", rekao je za Kosovo onlajn direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek. Mediji prenose da je reč o Srećku Sofronijevuću iz Zvečana i da je on ranjen nakon što su pripadnici kosovske policije otvorili vatru na okupljene građane u Zvečanu. Kako dodaju,