Preminuo glumac Marko Živić

Politika pre 1 sat

Filmski, televizijski i pozorišni glumac Marko Živić preminuo je danas u Beogradu u 50. godini, potvrđeno je Tanjugu u Beogradskom dramskom pozorištu.

Živić je rođen 4. aprila 1972. godine u Kruševcu, a studije glume je završio 1995. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Radio je u pozorištu i na filmu - bio je u stalnoj glumačkoj postavi Pozorišta na Terazijama i stalni član Beogradskog dramskog pozorišta gde je igrao u predstavama „Kad su cvetale tikve", „Ne igraj na Engleze", „Sviraj to ponovo, Sem", „Let iznad kukavičjeg gnezda" i „Delirijum tremens".