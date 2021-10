Kiša i pad temperature – kada će se razići oblaci

RTS pre 2 sata

Ciklon iz Jonskog mora uticaće i na vreme u Srbiji, biće uslova i za kišu i pljuskove, na planinama će padati susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od nule do 7 stepeni, najviša dnevna do 12, hladnije na jugu. U Beogradu nikuda bez kišobrana. Najviša dnevna temperatura 9 stepeni.

Ujutro na severu ponegde magla i slab prizemni mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom ili pljuskom, na planinama sa susnežicom i snegom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 7 do 12 stepeni. Sunce se vraća u subotu, rast temperature u nedelju Slično vreme i u subotu. Na severu promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom.