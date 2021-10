U Italiji obavezne kovid propusnice na radnim mestima, kazne do 1.500 evra

RTS pre 2 sata

Zelena propusnica je od danas obavezna na svim radnim mestima u Italiji. Do sada je bila obavezna u zatvorenom, kao i u školama i za putovanja, a od danas to važi i za sve zaposlene u privatnom i javnom sektoru, kao i za one koji rade od kuće.

Obaveza posedovanja zelene propusnice je na snazi od danas do 31. decembra, a taj datum je definisan i kao datum prestanka vanrednog stanja. U slučaju da neko od zaposlenih ne dolazi na posao, jer je nema, to će se smatrati neopravdanim odsustvom, te će zaposleni ostati bez plate, iako nije predviđena nijedna disciplinska mera i osoba ne može biti otpuštena. Predviđene su kazne od 500 do 1.500 evra, ukoliko zaposleni dođu na posao bez tog dokuenta. U Italiji