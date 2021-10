Abazović: Nakon događaja na Cetinju pokušali da obore bezbednosni sistem

Danas pre 30 minuta | RTCG

Crvenu liniju, koja se ne može preći, predstavljao je pokušaj da se nakon događaja na Cetinju 5. septembra obori ceo bezbednosni sistem, saopštio je potpredsednik Vlade i koordinator bezbednosnih službi Dritan Abazović.

Kako prenosi Radio-televizija Crne Gore on je rekao da na Cetinju nije bilo žrtava i da su uspjeli da okončaju jednu riskantnu situaciju uspešno. „Šaljući dobru poruku i Crnoj Gori i regionu, da bi nakon riskantnog vikenda neko pokušao da obori cijeli sistem”, kazao je Aazović, dodajući da je nebitno da li se to radilo iz unutrašnjih ili nekih spoljašnih razloga. Pristajanje na to, kako je rekao, značilo bi da u nekoj sličnoj situaciji cela država mogla da se