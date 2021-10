Obradović: Klupa mora da pomogne

Danas pre 2 sata | N. M.

Partizan je trijumfovao u Zagrebu protiv Cibone i tako posle 4. kola ostao jedini neporaženi tim u ABA ligi, međutim, način igre i doprinos svih igrača u rotaciji nisu bili u meri očekivanoj od strane trenera Željka Obradovića. „Kao što znate imali smo dva tima koja su do ovog trenutka bila neporažena.

Imali smo jedno veoma lepo iskustvo da igramo sa Cibonom na turniru u Opatiji. Probali smo da analiziramo tu utakmicu, ali i sve ostale koje je Cibona do ovog trenutka igrala. Znali smo da je to tim koji od prvog do poslednjeg minuta igra na najvišem mogućem nivou i da igra agresivnu košarku. Tako su igrali i danas bez obzira na to što smo mi u pojedinim trenucima imali vođstvo od 12 do 14 razlike. Nisu se predavali, uspevali su da se vraćaju u meč i ja im zaista