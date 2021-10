U Srbiji sutra najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra na zapadu i severu biti sunčano, a u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru će po kotlinama i duž rečnih tokova biti magle. Jutarnja temperatura od pet do 10, a najviša dnevna od 14 do 17. Vetar slab promenljivog pravca. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko šest, a najviša dnevna oko 16. U Srbiji do petka maglovita jutra i sunčano tokom dana, sa temperaturom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. Biometeorološka prognoza za nedelju, 17. oktobar 2021: Povolјna