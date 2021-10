Rakić: Srpska lista će učestvovati na lokalnim izborima na Kosovu

N1 Info pre 3 minuta | Autor:RTS

Srpska lista je nakon konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odlučila da izađe na predstojeće lokalne izbore po zakonima Kosova.

To je na konferenciji za novinare saopštio predsednik ove stranke i ministar u Vladi Kosova Goran Rakić. Na konferenciju Rakića nisu bili pozvani novinari N1, ali ni portala Kossev. Kako je objasnio, ova partija je bila za bojkot izbora ali je napomenuo da je odluka promenjena nakon konsultacija sa predsednikom. On je najavio da ukoliko do novembra Beograd i Pristina ne počnu razgovore o ZSO Srpska lista ce na severu Kosova napustiti institucije. „Razgovor je bio