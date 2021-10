Tenis bez Velike trojke: Svi polufinalisti van Top 25

N1 Info pre 6 sati | Autor:Ivana Salapura

U borbi za trofej u Indijan Velsu i dalje su Kameron Nori, Grigor Dimitrov, Nikoloz Basilašvili i Tejlor Fric.

Prvi put u istoriji masters turnira, sva četvorica polufinalista rangirana su ispod 25. mesta na ATP listi. Od 1990. godine odigrano je 280 turnira iz serije 1000 i prvi put će se u polufinalu naći četvorica igrača koji nisu u Top 25. Kameron Nori je trenutno 26. na ATP listi, Grigor Dimitrov je 28, Nikoloz Basilašvili zauzima 36. mesto, dok je Tejlor Fric na 39. poziciji. For the first time in #ATPMasters1000 history (280 events since 1990), all 4 semi-finalists