Vučiću uručena povelja u jagodini: Moramo da uradimo još nekoliko stvari koje će biti suštinski važne za Jagodinu! Plate će rasti

Kurir pre 22 minuta

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj sednici Skupštine grada Jagodine, koja se održava povodom Dana oslobođenja grada.

Ovom prilikom, predsedniku Vučiću je dodeljeno zvanje Počasnog građanina grada Jagodine. - Hvala vam veličanstvenom priznanju! Želeo bih da kažem nekoliko reči uz veliku zahvalnost gospodinu Markoviću na lepim rečima, on ima nadahnuta izlaganja. Prosečna plata u jagodini 302 evra skočila na 499 evra. Ali to nije dovoljno, to je manje za više od 100 evra od republičkog proseka - naveo je predsednik nakon što mu uručena povelja zvanja Počasnog građanina grada