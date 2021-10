BLOG UŽIVO Izbori na Kosovu: Ukupna izlaznoznost do 15h 27%, među Srbima veća

Nova pre 1 sat | Autor:Kossev Portal, N1,

Biračka mesta za izbore za gradonačelnike i odbornike skupština opština na Kosovu otvorena su u 7 časova, a pravo glasa ima 1.885.448 birača.

Pratite uživo dešavanja na lokalnim izborima na portalu Nova.rs. 16.06 – U Severnoj Mitrovici do 15 sati glasalo 55,03 odsto birača, u Zubinom Potoku 44,53 odsto, Leposaviću je 46,38 , a u Zvečanu 56,91 odsto. Izlaznost u Novom Brdu je 46,58 odsto, Štrpcu 41,99, Ranilugu 40,68, Koloktu 37,50, Partešu 36,30 i u Gračanici 32,19 odsto. 15:30 – Prema izveštaju CIK do 15 sati na KiM glasalo je oko 27 odsto birača. Do sada je, kako navode u CIK, glasalo 481.870 građana