U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 5.077 novoobolelih od korona virusa i 53 preminula. Ukupno u našoj zemlji do sada je 1.048.835 osoba obolelo od ovog virusa, a registrovano je 9.105 smrtnih slučajeva. Na bolničkom lečenju se trenutno nalazi 6.629 pacijenta, od kojih je 275 na respiratoru. 53 . Jel to najveći broj koji zna ministar. Šta je sa ostatkom? To se ne broji ?