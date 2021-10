Drama u ruskom gradu Permu: Učenik 6. razreda pucao u školi, direktorka ga ubedila da se preda

Kurir pre 3 sata

Četiri nedelje nakon pucnjave na univerzitetu u ruskom gradu Permu u Uralu, učenik šestog razreda osnovne škole otvorio je vatru u školi u istom regionu.

Ispalio je dva hica u plafon i zid, saopštile su vlasti. Niko nije poginuo, a jedan učenik je lakše povređen. Reports of another school shooting in Russia this morning, with no fatalities. A 12-year-old in Perm fired two shots using his father’s rifle before being apprehended. Last month a teen gunman killed six people at the city university https://t.co/JH1RCUy6qz pic.twitter.com/FwMKnsD1Mu — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 18, 2021 Dečak je uhapšen, a 300