Neviđene scene u Holandiji: Srušila se tribina, igrači se hvatali za glavu (video)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Printskrin Grupa navijača gostujućeg tima je slavila pred igračima, skačući u istom ritmu, što je izazvalo kolaps dela tribine.

Čim su to ugledi, fudbaleri su se uhvatili za glavu u strahu za zdravlje svojih fanova, Srećom, nije bilo prijavljenih povreda navijača, iako se deo tribine doslovce prepolovio i samo pao. Inače, Vitese je u ovom meču pobedio Nijmegen sa 1:0. Jedini gol za žuto-crne postigao je Nikolaj Frederiksen u 16. minutu susreta, pa Vitese sada ima 16 bodova na šestom mestu Eredivizije. The Vitesse celebrations at NEC earlier today... pic.twitter.com/9EkeUguVaa — The Set