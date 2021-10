Pariz slavi mesija! Argentinac za sedam minuta spasio PSŽ užasa, penal drama i pobeda Liverpula u derbiju

Blic sport pre 56 minuta | Vl.K.

Fudbaleri Liverpula ostvarili su veliku pobedu na gostovanju u Madridu, gde su u okviru trećeg kola Lige šampiona savladali domaći Atletiko sa 2:3.

Prvo poluvreme donelo je sjajan napadački fudbal, gde su gosti već posle 13. minuta imali vođstvo od 0:2, ali su se Madriđani brzo vratili u igru preko Grizmana, koji je na kraju ispao tragičar, pošto je na početku drugog poluvremena zaradio direktan crveni karton. To su gosti iskoristili u finišu i golom Salaha iz penala došli do trijumfa, kojim su zacementirali prvo mesto na tabeli. Početak utakmice u potpunosti je pripao ekipi Jirgena Klopa, koja je već do 13.