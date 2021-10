Od kad do kad važe kovid propusnice: Uvode se u subotu u 22 h, ali da li ćete morati da ih pokažete i u nedelju ujutru?

Blic pre 1 sat | N.N.G.

Krizni štab danas je doneo odluku da se uvode kovid propusnice od subote 23. oktobra u 22 sata.

Mnogi su se zapitali šta to tačno znači i da li će one važiti od 22 h do kraja radnog vremena ugostiteljskih objekata ili će se i 24. oktobra u toku dana u lokale ulaziti s kovid propusnicama. - Odluka je da od subote, 23. oktobra, od 22 časa uvedemo kovid propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru. Nakon 22 časa od subote nećete moći da budete u zatvorenom bez validne kovid propusnice - kazala je premijerka Ana Brnabić nakon sednice. Dakle, bez