„Ako imamo penal, Mesi ga šutira i tačka, to je poštovanje!“

Vesti online pre 8 sati

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su u utorak Lajpcig u trećem kolu grupne faze Lige šampiona, a ofanzivac tima Kilijan Embape objasnio je zašto je prepustio osvajaču šest „Zlatnih lopti“ Lionelu Mesiju da šutne prvi penal na meču.

– Teško je u Ligi šampiona, svaka utakmica je komplikovana. Kod kuće, pred našim navijačima ne toliko, ali kada igrate protiv dobrih timova uvek ćete biti u teškim trenucima. Nismo ni mi bili loši, mislim da smo imali neke dobre momente, ali i neke ne tako dobre – izjavio je 22-godišnji Kilijan Mbape. – Zašto sam pustio Mesija da šutne penal? To je normalno, to je poštovanje. On je najbolji fudbaler na svetu i privilegija je što igra za nas. To sam uvek govorio.