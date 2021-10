Amerika, društvene mreže i politika: Tramp želi da parira Tviteru i Fejsbuku – pokreće vlastitu platformu Istina

BBC News pre 1 sat

Getty Images Bivši američki predsednik Dponald Tramp

Bivši američki predsednik Donald Tramp najavio je planove za pokretanje nove društvene mreže Istina (TRUTH Social).

Rekao je da će se platforma „suprotstaviti tiraniji velikih tehnoloških kompanija", optužujući ih da guše opozicione glasove u Sjedinjenim Državama.

„Živimo u svetu u kome talibani (radikalna islamistička grupa koja povnovo vlada Avganistanom) imaju ogromno prisustvo na Tviteru, ali je vaš omiljeni američki predsednik ućutkan", napisao je Tramp.

„Svi me pitaju zašto se neko ne suprotstavi Big Teku (velikim kompanijama koje upravljaju najvećim platformama na internetu)? Pa, uskoro ćemo!", dodao je on.

Tramp Midija i Tehnolodži grup (Trump Media&Technology Group -TMTG), kojom predsedava, takođe namerava da pokrene pretplatnički servis video na zahtev (video-on-demand).

Tramp je ili zabranjen ili suspendovan na društvenim mrežama poput Tvitera i Fejsbuka pošto je u januaru ove godine gomila njegovih pristalica upala u zgradu američkog Kongresa u Vašingtonu.

U neredima na Kapitol Hilu nastradalo je petoro ljudi, među kojima je i policajac.

Tramp i njegovi savetnici su od tada nagovestili da planiraju da stvore vlastitu platformu društvenih mreža.

Ranije ove godine pokrenuo je stranicu From the Desk of Donald J Trump (Sa stola Donalda Trampa ili slobodnije: Iz prve ruke), koji se često nazivao i blogom.

Ali veb lokacija je trajno zatvorena manje od mesec dana posle pokretanja.

Džejson Miler, Trampov saradnik, izjavio je da je to bilo samo pomoćno sredstvo u širim naporima".

Rana verzija njegovog poslednjeg poduhvata, Istina soušl, biće otvorena za pozvane goste sledećeg meseca, a imaće „nacionalno predstavljanje" u prva tri meseca 2022. godine, navodi se u saopštenju TMTG-a.

TMTG je saopštio da će njegova usluga video na zahtev nuditi i zabavne programe - vesti, podcaste i još mnogo toga.

Analiza

Džejms Klejton, novinar iz oblasti tehnologije iz Severne Amerike

Tim Donalda Trampa od ovoga pravi veliku buku.

Ipak, nema naznaka da nova kompanija još ima radnu platformu.

Nova lokacija je samo stranica za registraciju.

Želi da stvori platformu kako bi parirao Tviteru ili Fejsbuku, ali to se jednostavno neće dogoditi.

Platforma je po svojoj prirodi otvoreno politizovana.

To neće biti velika pričaonica u kojoj se razmnjuju ideje i mišljenja poput Tvitera, niti mesto na kome se nalazi cela porodica, poput Fejsbuka.

Ono što bi moglo biti jeste uspešnija verzija drugih platformi društvenih mreža „slobodnog govora" poput Parlera ili Geba.

Donald Tramp očigledno želi da povrati megafon.

Misli da bi mu ovo moao da bude adut u rukavu.

Ali ako zaista želi da ga čuju, potrebno je da mu platforme Big Teka ukinu zabranu i da ga vrate na njih - a to se neće dogoditi u skorije vreme.

Zašto je Tramp blokiran na društvenim mrežama?

Trampov nalog na Tviteru blokiran je najpre na 12 sati u januaru, kada je ljude koji su upali u američki Kongres nazvao „patriotama".

Stotine njegovih pristalica ušlo je u zgradu, pošto su predstavnici američkog kongresa pokušali da ozvaniče pobedu Džozefa Bajdena na prošlogodinjim izborima za predsednika.

Kompanija Tviter je upozorila da će trajno blokirati Trampov nalog ako još jednom prekrši pravila.

Pošto se vratio na Tviter, Tramp je objavio dva tvita i oni su predstavljali kap koja je prelila čašu.

Uprava Tvitera je saopštila da je da su oba tvita prekršila pravilo o veličanju nasilja.

Kada je nalog posle 12 sati odblokiran, Tramp je napisao dva tvita, koja su čelnici kompanije doživeli kao kap koja je prelila čašu.

U prvom je napisao: „75 miliona sjajnih američkih patriota koji su glasali za mene i Ameriku na prvom mestu, imaće svoj glas još dugo u budućnosti. Niko ih neće nipodaštavati, ni na koji način!!!".

Iz Tvitera su tada naveli da ovaj tvit „ukazuje da predsednik Tramp nije spreman na mirnu predaju vlasti".

Tramp je potom napisao drugi tvit: „Za sve one koji se pitaju, neću biti na inauguraciji 20. januara".

Čelnici Tvitera su objasnili da su „mnoge pristalice to doživele kao potvrdu da izbori nisu bili legitimni".

Oba tvita predstavljaju „kršenje politike o glorifikaciji nasilja", rekli su tada iz ove kompanije.

Kada je ukinut njegov lični nalog, Tramp je tvitovao sa zvaničnog naloga predsednika Amerike (@Potus) i najavio „mogućnost stvaranje sopstvene platforme" i protesta protiv Tvitera, ali tvitovi su obrisani čim su postavljeni.

Trampovi nalozi blokirani su i na Fejsbuku, Tviču i Snepčetu.

(BBC News, 10.21.2021)