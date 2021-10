"Zabrinuti smo zbog posledica": Putin: Gasna kriza u Evropi utiče i na Rusiju

Blic pre 9 sati

Ono što se događa na globalnom energetskom tržištu utiče i na našu zemlju izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade ističući da Moskva nije zainteresovana za beskrajan rast cena energetskih resursa, uključujući i gas, ali da se to dešava protiv njene volje.

Kako kaže, ruske vlasti su zabrinute zbog mogućih posledica krize na energetskom tržištu u Evropi. „Ono što me brine i, kako razumem, ono što brine vladu Rusije su moguće posledice krize na energetskom tržištu, uključujući i mere za podršku stanovništvu koje su predložile neke od naših kolega u Evropi“, rekao je Putin putem video-konferencije, dodajući da bi te mere mogle da dovedu do mnogih problema u različitim oblastima, preneo je Sputnjik. - Ako dođe do