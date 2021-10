Predsednik Srbije na velikom školskom času u Šumaricama: Poklonio se žrtvama stradalim 1941. godine

Kurir pre 16 minuta

Komemorativnom i antiratnom manifestacijom "Veliki školski čas" u Šumaricama danas se obeležava 80. godišnjica od stradanja 3.000 nedužnih civila koje su pripadnici nacističke Nemačke streljali u znak odmazde.

Ovogodišnjoj manifestaciji i molebanu kraj Spomenika streljanih đaka i profesora prisustvuje i državni vrh na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na ceremoniji je i potpredsednica Bundestaga Klaudija Rot. Vučić je položio venac na spomenik i nakon minuta ćutanja i uz intonaciju himne "Bože pravde" poklonio se žrtvama koje su stradale 1941. godine.