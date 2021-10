Ruski opozicionar Navaljni nagradu Saharov posvetio borcima protiv korupcije

Danas pre 28 minuta | Beta/AFP

Ruski opozicionar Aleksej Navaljni, koji se nalazi u zatvoru, a koji je u sredu postao dobitnik nagrade Saharov za 2021. godinu, izjavio je da je počastvovan i da priznanje posvećuje svim borcima protiv korupcije. „Svoju nagradu posvećujem borcima protiv korupcije svih vrsta širom sveta – od novinara do advokata, od političara (kojih ima) do poslanika i onih koji izlaze na ulice da podrže ovu borbu“, naveo je Navaljni na Tviteru. I dedicate my prize to all kinds