Otac uhapšenog zbog ubistva đokića, zanemeo: Ma ne interesuje me! Sin mu spremao zločin više od 6 meseci, porodica ništa ne zna

Kurir pre 1 sat

Goran Džonić iz sela Moravac juče je uhapšen zbog sumnje da je brutalno ubio tročlanu porodicu Đokić.

Otac uhapšenog, Grada Džonić jutros je došao odnekud, a ispred njegove kuće od trenutka hapšenja sina nalaze se brojne novinarske ekipe. Međutim on nije želeo da razgovara, a na pitanje da prokomentariše hapšenje sina samo je odmahnuo rukom i rekao "Me ne interesuje me.." Međutim kako je sinoć Grada rekao za Kurir ne zna kako je došlo do svega. - Bili su ovde kod nas policajci, on je uhapšen kao osumnjičeni ali mi ne znamo ništa. NIšta mi nisu rekli, niti znam,