Danas oblačno, na severu i zapadu hladnije, mestimično kiša

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, na severu i zapadu hladnije, mestimično s kišom, a posle podne kiša se ponegde očekuje i u centralnim krajevima.

U ostalom delu suvo i toplo, u toku noći s kišom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na jugu južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna od 13 na severu do 22 stepena na jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu oblačno i hladnije s kišom, uz slab i umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 16 stepeni. Izgledi vremena u narednih sedam dana, do 29. oktobra: