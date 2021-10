Voždovac posle preokreta bolji od Radnika

Sportski žurnal pre 45 minuta

Sledeći meč Voždovac će igrati na svom terenu protiv TSC-a, a Radnik u odloženom meču petog kola dočekuje Crvenu zvezdu

Druga uzastopna pobeda Voždovca na gostovanjima i to uz gol razliku 7:1! Iz Surdulice Zmajevi odlaze sa sva tri boda nakon pobede 3:1 (1:1) u meču 14. kolu Super lige. Domaći tim je prvi došao do vođstva, preko Uroša Milovanovića u osmom minutu, da bi do kraja poluvremena Voždovac izjednačio autogolom Miloša Simonovića u 24. minutu. Pobedu ekipi iz Beograda u drugom poluvremenu doneli su Nikola Vujnović i Aleksandar Stanisavljević golovima u 55. i 61. minutu.