Uhapšena još dva lica koja se dovode u vezu sa ubistvom porodice Đokić

Danas pre 50 minuta | Radmila Marković

Pripadnici Policijske uprave Niš, u saradnji sa niškim Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su danas K.

M. (1981) i A.M. (1982), iz aleksinačkog sela Moravac, koji se dovode u vezu sa ubistvom tročlane porodice Đokić iz Aleksinca, saopštio je večeras MUP Srbije. Policija je do sada uhapsila tri osobe koje su osumnjučene da su učestvovale u brutalnom ubistvu tročlane porodice Đokić- supružnika Gorana (57) i Gordane (56), te njihove ćerke Lidije (25). Osumnjičeni K.M. i A.M. privedeni su i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno im je zadržavanje do 48