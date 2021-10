Džonić se nudi da bude svedok-saradnik: Tvrdi da je bio ucenjen

Nova pre 2 sata | Autor:Miljana Isailović

Goran Džonić, koji je uhapšen u četvrtak zbog sumnje da je ubio brata od tetke Gorana Đokića (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i njihovu dvadesetpetogodišnju ćerku Lidiju, priznao je krivicu ali se branio da on nije jedini izvršilac svirepog ubistva.

On je za saučesništvo optužio ljude iz aleksinačkog kriminalnog miljea braću K.M. (40) i A.M. (39) koji su sinoć uhapšeni. Mada su se u medijima pominjala imena još trojice navodnih izvršilaca i pomagača, uključujući i Goranovog sina, zvanično je potvrđeno samo hapšenje K.M. i A.M. S obzirom na to da policija nastavlja istragu nezapamćenog zločina ne isključuje se mogućnost da već u toku dana slobode bude lišen još neko ko bude osumnjičen za smrt tročlane porodice.