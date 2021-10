Stupaju na snagu blaža anti-kovid ograničenja na KiM

Politika pre 14 minuta

PRIŠTINA - Vlada u Prištini je na današnjem sastanku donela odluku o opštim i posebnim merama za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije kovid-19, a osim što su neka ograničenja ublažena nema većih promena u odnosu na ono što je već na snazi.

Građani će imati pravo da se slobodno kreću do 00.00 časova, a ne do 22 časa, kako je važilo do sada, prenosi prištinska ''Koha ditore'', javlja Tanjug. Još uvek su na snazi mere obaveznog nošenja maski , a ugostiteljskim objektima je dozvoljen rad od 5 do 23 časa, a ne kao ranije, kada su mogli da rade do 21.30. Dozvoljava se okupljanje do 70 osoba na otvorenom i do 30 osoba u zatvorenim prostorijama. Nastava će se od sada redovno odvijati u svim predškolskim i