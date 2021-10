Vučić: Krak gasovoda i do Banjaluke

Danas pre 2 sata | FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom razgovarao o energetskoj situaciji, izgradnji putne infrastrukture, a obavestio ga je i da će Srbija deo kontingenta lekova protiv korona virusa uputiti Republici Srpskoj kada budu isporučeni krajem godine.

Vučić je rekao da sa Dodikom najdetaljnije do sada razgovarao o pripremi zajedničke platforme za razgovore sa partnerima iz EU i Rusije o izgradnji kraka gasovoda sa teritorije Srbije do Banjaluke. „Sada je jasno koliko je Srbija sigurnija pošto je izgradila sopstveni krak, iako je bio skup“, ocenio je Vučić i dodao: „naše je da se postaramo da cena ne bude previsoka, ali da li će biti gasa – za to nema problema“. Kada je reč o energetici, istakao je najnovije