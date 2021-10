Ovako je legendarni Ferguson reagovao na propast Mančester Junajteda! (VIDEO)

Vesti online pre 37 minuta | Vesti online

Fudbaleri Mančester Junajteda na Old Trafordu ubedljivo su sa 5:0 poraženi od Liverpula u derbiju 9. kola Premijerlige Engleske, i to, pred menadžerom Ser Aleksom Fergusonom koji je ovaj tim svojevremeno vodio do brojnih titula.

Naime, tokom meča Ferguson je sa nevericom pratio dešavanja na terenu, a njegova reakcija kao najvećeg trenera u istoriji ovog kluba dovoljno govori o agoniji koju su prošli igrači na terenu. The reaction from the Manchester United fans at half-time tells you everything you need to know. 📷 Sir Alex Ferguson also pictured looking on pic.twitter.com/D1Isumo5a1 — Football Daily (@footballdaily) October 24, 2021