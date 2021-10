Glumi ludilo: Goran Džonić se na saslušanju vadio na psihičke probleme!

Kurir pre 6 minuta

Osumnjičeni za svirepu likvidaciju Gorana, Gordane i Lidije Đokić iz Aleksinca, u penziju otišao kao psihički bolesnik, a oni koji ga poznaju ubeđeni su da će i u odbrani to potezati

Vatrogasac u penziji Goran Džonić (54), osumnjičen da je ubio i spalio svog brata od tetke Gorana Đokića (57), kao i njegove ženu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25), sudeći po ponašanju nakon hapšenja, pokušava da se izvadi na svoje psihičke probele! Kako za Kurir objašnjavaju izvori upoznati sa slučajem, Džonić je do prekjuče, kada mu je određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, nekoliko puta promenio svoj iskaz, što ukazuje na to da on