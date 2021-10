Puj pike, ne važi! Erdogan odustao od proterivanja zapadnih ambasadora: Diplomate su se povukle, biće pažljivije ubuduće!

Kurir pre 1 sat

Zapadni ambasadori u Turskoj su se "povukli" i biće "obazriviji u budućnosti", izjavio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i odustao od proterivanja 10 diplomata kojima je to pretio zbog njihove podrške zatvorenom filantropu Osmanu Kavali.

"Naša namera nije bila da izazovemo krizu" već da zaštitimo suverena prava Turske, rekao je Erdogan. Deset ambasadora iz SAD, Kanade, Francuske, Finske, Danske, Nemačke, Holandije, Novog Zelanda, Norveške i Švedske, pozvale su u zajedničkom saopštenju 18. oktobra na "brzo i pravedno rešenje slučaja " Osmana Kavale, koji je u zatvoru od 2017. godine. Turkey's Erdogan said to welcome embassies' statements amid expulsions row https://t.co/xRniyr3jUg