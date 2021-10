Lutovac: Krađa se ne odvija samo na dan izbora, već deset godina

N1 Info pre 4 sati | Autor:N1 Beograd

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac kaže za N1 da ta stranka ima dovoljno kontrolora za sva biračka mesta u Srbiji i dodaje da je kontrola izbora važan segment. „Profesionalni kradljivci izbora ne kradu samo na dan izbora već i pre.

Imate krađu koja se odvija danas, juče, deset godina, tako što sprečavate protok informacija. Imamo i mnogo više kontrolora, ali će se dešavati ono što i Lučanima i Negotinu, Dijana Hrkalović i Belivuk su bili tamo i terali ljude da glasaju“, kaže on. Dodaje da neće dati kandidata za privremeno nadzorno telo za kontrolu medija, kako je najavio i lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas. „Najavili smo da to nećemo uraditi, nećemo poslati našeg predstavnika jer to