Eksplozija i požar u rafineriji nafte u Nigeriji, 25 žrtava

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug

Najmanje 25 osoba, među kojima ima i maloletnika, stradalo je u petak u eksploziji i požaru u nelegalnoj rafineriji nafte u saveznoj nigerijskoj državi Rivers, saopštili su lokalni zvaničnici i građani. „Žrtve su veoma velike… Prebrojali smo 25 tela“, naveo je lider lokalne zajednice Ifijani Omano za Rojters.

On je dodao da među stradalima ima maloletnika, ali da još nije utvrđen identitet žrtava. Do eksplozije je došlo u petak rano jutro, naveli su Omano i jedan od meštana Čikvem Godvin. Portparol lokalne policije prethodno je saopštio da je došlo do nesreće, ali nije objavio broj žrtava.