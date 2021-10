Gebrejesus (SZO): Pandemija daleko od kraja

Nova pre 2 sata | Autor:Fonet

Pandemija kovida-19 biće završena „kada svet odluči da je okonča“, jer su sada dostupni „svi alati“ za borbu protiv virusa, poručio je danas generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Tedros Adhanom Gebrejesus i ponovio pozive na pravedniju raspodelu vakcina svim zemljama sveta, ocenivši da je „pandemija daleko od kraja“. „Pandemija će završiti kada svet odluči da je okonča, to je u našim rukama, dostupni su nam svi potrebni alati“, rekao je šef WHO