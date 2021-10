Između magle i oblaka naći će se mesta i za sunce

RTS pre 2 sata

Danas u Srbiji jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području jak, južni i jugoistočni, na planinama i jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu jutro hladno, na periferiji grada -1 stepen. Tokom dana sunčano i vetrovito, najviša teperatura oko 16 stepeni.