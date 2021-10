Stamenković: Mnogi ugostiteljski objekti sami prestali da rade u 22h

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković izjavio je da se primena kovid propusnica tokom noći poštovala, ali i da su mnogi ugostiteljski objekati sami prestali da rade u 22 sata.

On je ocenio da je potrebno proširiti meru kovid propusnica sa ranijim vremenom korišćenja. „Kontorlišu se i tržni centri, hipermarketi i javni saobraćaj“, rekao je on i dodao da je validan jedino dokument sa portala eUprave. On je dodao da su samo u toku prošle nedelje inspektori izvršili 21.000 nadzora. Video: RTS Više vesti o kovidu-19 i posledicama pandemije u zemlji i svetu čitajte na stranici Koronavirus.