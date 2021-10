Jokić na Markanenovom posteru!

Sportske.net pre 2 sata | Sportske.net

Upoznali smo Laurija Markanena odavno u mečevima protiv naše reprezentacije, bio je uvek raspoložen kada bi igrao protiv Srbije, a sada se pokazao i protiv Nikole Jokića.

Ovaj centar je postigao prve poene na meču njegovog Klivlenda protiv Denvera u Koloradu, i to kakve. Zakucao je preko Nikole Jokića, Srbin je završio na zemlji, prethodno i na posteru. Pogledajte, potez je zaista veličanstven! LAURI MARKKANEN PUT THE MVP ON A POSTER 🤯 pic.twitter.com/LUixg7nTHo