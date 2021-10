Premijerka: Nisu tačni navodi u Pandorinim papirima o Siniši Malom

Danas pre 5 sati | Beta

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas da u navodima iz “ Pandorinih papira“ o ministru finansija Siniši Malom nema ništa što domaći nadležni organi već nisu istražili i istakla da ona veruje u institucije.

Ona je to rekla je na onlajn samitu „Njena moć“ u organizaciji časopisa „Forin polisi“ odgovarajući na pitanje urednice Ejmi Makinon kako komentariše navode iz Pandorinih papira“ da ministar finansija Srbije ima 24 apartmana u Bugarskoj u vrednosti od pet miliona evra. Brnabićeva je istakla da je ministar rekao da to nije tačno a da ona kao predsednica Vlade ostavlja nezavisnim institucijama da rade svoj posao. Na pitanje Ejmi Makinon da li to znači da ona smatra