Petković sa Hulman o situaciji na Kosovu i Metohiji

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa načelnicom Odeljenja za Zapadni Balkan u nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova Kristinom Hulman, koju je upoznao sa najnovijim političkim i bezbednosnim dešavanjima na KiM, o posebno o poslednjim incidentimae i nedavno održane lokalne izbore.

Petković je naveo da je Beograd kontinuirano opredeljen za miroljubivo rešavanje svih nesuglasica u regionu, međutim, Priština, kako je upozorio, uporno, umesto u pravcu stabilizacije prilika, deluje u pravcu destabilizacije regiona. On je istakao i da se broj incidenata usmerenih prema Srbima u pokrajini, koji su svakodnevni, u poslednje vreme vidno povećava, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. To pokazuje i činjenica da je do danas zabeleženo 110