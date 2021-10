Region: U Crnoj Gori koronu imalo 4.485 dece do devet godina

RTV pre 4 sati | Tanjug

PODGORICA, LJUBLJANA - U Crnoj Gori je od početka pandemije od korona virusa obolelo više od 140.000 osoba među kojima je 4.485 dece do devet godina starosti.

Prema podacima, koje prenosi portal RTCG, među obolelima je više žena - 72.965, dok je muškaraca evidentirano 68.383. Među mlađima u uzrastu od 10 do 19 godina korona virusom je do sada inficirano 12.310 osoba. Najviše obolelih od korona virusa je u starosnoj dobi od 30 do 39 godina i to 26.482, a slede ih osobe iz starosne grupe od 40 do 49 godina, a kojih je kovidom inficirano ukupno 23.209. Na trećem mjestu su mladi koji pripadaju starosnoj grupi od 20 do 29