Radamel Falkao i Rajo Valjekano potpisali otkaz holandskom stručnjaku

Odluka je doneta, Ronald Kuman od večeras nije trener Barselone. Kap koja je prelila čašu bio je poraz od Rajo Valjekana, posle kojeg je Holanđanin potrošio sve kredite kod uprave. Informaciju je prvi preneo katalonski Sport, a ekspresno je i zvanično potvrđena. Uskoro opširnije... FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach