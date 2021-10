Lončar: Kovid propusnice od 22 sata – da bi se uigrao sistem i da ne bi bio haos

N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd, Emina

Iako brojke upozoravaju, nije doneta odluka da se uvaže preporuke lekara iz Kriznog štaba i produži važenje kovid propusnica na 24 sata kako se ne bi stvorio haos, tvrdi u odgovoru na pitanje N1 ministar zdravja Zlatibor Lončar.

Na pitanje N1 ko donosi odluku koliko će da važe propusnice, s obzirom na to da su neki članovi Kriznog štaba pa čak i on sam bili za to da one treba da važe 24 sata, Lončar je rekao da su kovid propusnice uvedene u ovom periodu od 22h da „bi se implementirale, da se svi u sistemu uigraju“. „Jer smatramo da bi bio veliki problem da smo ih uveli na 24 časa, da bi bio problem da se implementira“, navodi. Na konstataciju novinarke N1 da se sistem uigrava, a više od 60