Policija uhapsila mladića koji je zapalio automobil supruge gradonačelnika Zaječara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su N.

N. ( 1987) iz Zaječara, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. On se tereti da je noćas, kamenom razbio zadnje levo bočno staklo prozora na automobilu marke ''audi'' vlasništvo supruge gradonačelnika Zaječara Boška Ničića i na zadnje sedište ubacio improvizovanu napravu sa zapaljivom smesom i time izazavao požar u automobilu. N. N. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu Osnovnog javnog